Клеман: до конца чемпионата Франции у «Монако» осталось ещё шесть финалов

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман прокомментировал победу в матче 32-го тура чемпионата Франции по футболу с «Ренном» (3:2).
«У нас сейчас серия из пяти побед в последних шести матчах, в том числе над «Марселем», «ПСЖ», а также сегодня, с «Ренном». Сейчас самое главное — сохранять спокойствие, амбициозность и не останавливаться на достигнутом, ведь до конца чемпионата у нас ещё шесть финалов», — цитирует Клемана пресс-служба «Монако».
Накануне состоялся матч между «Ренном» и «Монако», команды играли на стадионе «Роазон Парк» в Ренне (Франция). Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу гостей. «Монако» в 32 матчах набрал 53 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Ренн» (56) — на третьем месте. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен» (71).
- 16 апреля 2022
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