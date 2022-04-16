Игрок «Специи» вышел на замену и вернулся на скамейку запасных через 10 минут из-за серьги

В матче 33-го тура чемпионата Италии на стадионе «Альберто Пикко» в Специи местная команда играла с «Интером». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:1.
Во время игры произошёл курьёзный эпизод. На 60-й минуте встречи на поле вышел нападающий «Специи» Мбала Н'Зола, который заменил форварда Рею Маная. Через минуту арбитр заметил у игрока в ухе большую серёжку и попросил снять её, чтобы футболист мог продолжить играть. Избавиться от украшения оказалось непросто — Н'Зола провёл несколько минут у боковой линии и пытался вытащил серьгу с помощью сотрудников «Специи», однако снять её так и не получилось. На 70-й минуте тренер «Специи» Тьяго Мотта принял решение заменить Н'Золу. Вместо него на поле появился форвард Жанис Антист.
Что стало с Уэсли Снейдером и как он сейчас выглядит:
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