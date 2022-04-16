Заика: был близок к переходу в «Зенит», но в последний момент что-то пошло не так

Защитник «Сочи» Кирилл Заика рассказал, что осенью прошлого года мог оказаться в «Зените».
«Конкретный интерес был от «Зенита». Это было в октябре прошлого года. Как мне сказали, клубы практически обо всём договорились, но потом что-то пошло не так. Значит, так должно быть. Никаких разочарований. Просто продолжаю дальше работать. Сейчас нахожусь в том клубе, где мне хорошо и доверяют.
Цель поиграть в Европе ещё существует? Почему бы и нет? Спокойно к этому отношусь. Если будет предложение, то это шанс. Англия, Германия. Конечно, играть там можно, но попасть туда нелегко. Сейчас мы не играем в еврокубках, и официальных матчей за сборную я пока не провёл. Исходя из того, как складывается моя карьера, удивляться ничему не стоит. Буду стараться улучшать свои показатели, статистику и помогать команде. А если что-то будет, то обязательно рассмотрю эту возможность», — цитирует Заику «РБ Спорт».
- 16 апреля 2022
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