«Зенит» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 16 апреля, состоится матч «Зенит» — «Урал». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Урал».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Помогать ему будут ассистенты Илья Елеференко (Москва) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервный рефери — Артём Смолин (Великий Устюг).



«Зенит» набрал 52 очка в 24 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (21) — на 14-м месте. В тройку лидеров соревнований входят московские клубы «Динамо» (52) и ЦСКА (43).