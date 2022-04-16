«Спартак» — «Рубин»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 16 апреля, состоится матч «Спартак» — «Рубин». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Рубин».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Андрей Губанов (Краснодар). Резервный рефери — Максим Перезва (Раменское).



Московский «Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (25) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (52).