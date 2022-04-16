Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» — «Рубин»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

«Спартак» — «Рубин»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
Комментарии

Сегодня, 16 апреля, состоится матч «Спартак» — «Рубин». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Рубин».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Андрей Губанов (Краснодар). Резервный рефери — Максим Перезва (Раменское).

Московский «Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (25) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (52).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022