Головин прокомментировал победу «Монако» над «Ренном». В этом матче он отдал голевой пас

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями от победы в матче 32-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (3:2). Российский футболист отдал результативную передачу.



«Это очень важная победа для нас. Сумели взять три очка в матче с прямым конкурентом по таблице. Причём сделали это в гостях. Начало получилось не очень удачным, мы пропустили быстрый гол, но хорошо, что смогли быстро отыграться.



Думаю, что в целом мы выглядели лучше соперника, у нас многое получалось в атакующих действиях, создали достаточное количество моментов и могли забить даже больше, чем три гола. Владели преимуществом большую часть матча и наиграли на победу», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.