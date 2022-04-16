«Спартак» поздравил Руя Виторию с 52-летием

Пресс-служба «Спартака» поздравила бывшего главного тренера клуба Руя Виторию с 52-летием.
«Рую Витории – 52! Поздравляем бывшего тренера «Спартака» с днём рождения и желаем успехов в карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы.
Последним местом работы 51-летнего Витории был московский «Спартак», который он тренировал с мая по декабрь 2021 года. С красно-белыми португальский тренер вышел в 1/8 финала Лиги Европы из одной группы с «Наполи», «Лестером» и «Легией», заняв первое место. В чемпионате России «Спартак» ушёл на зимнюю паузу девятым, набрав в 18 турах 23 очка. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии. Перед «Спартаком» Витория тренировал «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год.
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