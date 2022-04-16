Евгений Ловчев сравнил Луку Каттани с базарной бабкой за слова о «Зените»

Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал слова спортивного директора красно-белых Луки Каттани, который заявил, что не знает «Зенит».



«Это Каттани сказал, а для меня он никто. И такие вещи я обсуждать не буду! Бабка там на базаре одна сказала», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Напомним, «Спартак» в 24 матчах набрал 30 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Возглавляет таблицу санкт-петербургский «Зенит», набравший 52 очка. На втором месте располагается московское «Динамо» (52). Замыкает тройку лидеров столичный ЦСКА (43).

Сегодня, 16 апреля, состоится матч «Спартак» — «Рубин». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.