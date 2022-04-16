Агент Тикнизяна объяснил решение игрока отказаться от приглашения в сборную Армении

Александр Клюев, агент полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, рассказал, почему футболист отказался выступать за сборную Армении.
«Сборная Армении периодически обращается к Наиру, чтобы он играл за их сборную. Последний раз обращались несколько недель назад. Но у Тикнизяна пока ничего не поменялось в его решении, он настроен играть за сборную России», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее Metaratings.ru сообщал, что Тикнизян вновь отказался от предложения выступать за национальную команду Армении.
Напомним, Тикнизян перешёл в «Локомотив» из ЦСКА в 2021 году. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги за «Локомотив» и не отметился результативными действиями.
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