Агент Тикнизяна объяснил решение игрока отказаться от приглашения в сборную Армении

Александр Клюев, агент полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, рассказал, почему футболист отказался выступать за сборную Армении.



«Сборная Армении периодически обращается к Наиру, чтобы он играл за их сборную. Последний раз обращались несколько недель назад. Но у Тикнизяна пока ничего не поменялось в его решении, он настроен играть за сборную России», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Metaratings.ru сообщал, что Тикнизян вновь отказался от предложения выступать за национальную команду Армении.

Напомним, Тикнизян перешёл в «Локомотив» из ЦСКА в 2021 году. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги за «Локомотив» и не отметился результативными действиями.