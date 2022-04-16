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Ловчев: жду от «Спартака» победы над «Рубином». При Ваноли игроки растут

Ловчев: жду от «Спартака» победы над «Рубином». При Ваноли игроки растут
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Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Встреча пройдёт сегодня, 16 апреля, в 19:00 мск.

«Ожидаю от «Спартака» победы сегодня. Игроки при Ваноли растут. Состав уже определился, игра команды тоже определяется. У «Рубина» проблем больше значительно», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, «Спартак» в 24 матчах набрал 30 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Возглавляет таблицу санкт-петербургский «Зенит», набравший 52 очка. На втором месте располагается московское «Динамо» (52). Замыкает тройку лидеров столичный ЦСКА (43).

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