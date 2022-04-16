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«Спартак» — «Рубин». Платная прямая трансляция
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18:30 Мск
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Ловчев: Соболев сильно сдал. Средние игроки не переламывают ситуацию, не хватает класса

Ловчев: Соболев сильно сдал. Средние игроки не переламывают ситуацию, не хватает класса
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Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением об игре нападающего красно-белых Александра Соболева.

«Спартак» растёт, прибавляет, остроты в атаке добавил парень с Ямайки Николсон. Он хорошо чувствует момент, умеет его реализовывать.

Сейчас, когда мячи летают по штрафной соперника, это совсем не те мячи, которые летали у Соболева.

Соболев сильно сдал. Средние игроки, со средним обучением раскрепощаются, когда им начинают доверять. Если же игра не идёт, ничего не получается, они не могут это переломить, не хватает класса», — цитирует Ловчева «Советский спорт».

Сегодня, 16 апреля, состоится матч «Спартак» — «Рубин». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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