Самедов: «Спартак» — фаворит, но «Рубину» некуда деваться. Будет непросто

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».

«Спартак» — фаворит матча с «Рубином». Понятно, что будет непростая игра. «Рубину» тоже деваться некуда: давно не выигрывали, очки не набирали, поэтому непростая игра будет. Все команды мотивированы, а «Спартаку» надо подниматься в турнирной таблице», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» — «Рубин» состоится сегодня, 16 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Рубин».