Канчельскис — о словах Каттани: флаг в руки. После сезона узнает, что «Зенит» за команда

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал слова спортивного директора «Спартака» Луки Каттани, который заявил, что не знает «Зенит».



«После этого сезона Каттани узнает, что «Зенит» за команда! По всей вероятности, Петербург не отдаст чемпионство. Если он не знает, флаг ему в руки! Зачем напоминать Каттани о 7:1, если все будут обсуждать чемпионство «Зенита»? Тогда поймёт. Пускай он всё что угодно говорит», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Напомним, «Спартак» в 24 матчах набрал 30 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Возглавляет таблицу санкт-петербургский «Зенит», набравший 52 очка.