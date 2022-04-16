Навес футболистки «Зенита» завершился голом в ворота «Рубина»

В матче 5-го тура женской Суперлиги сезона 2022 года «Рубин» встречался с «Зенитом». Игра прошла на стадионе «Рубин» в Казани и завершилась победой санкт-петербургской команды со счётом 7:0.



На 42-й минуте футболистка «Зенита» Екатерина Пантюхина исполнила навес, однако мяч не коснулся никого из игроков и залетел в ворота за спину вратарю «Рубина». Этот гол стал четвёртым для санкт-петербургского клуба в этой встрече.

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«Зенит» в 5 матчах набрал 15 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице женского чемпионата России сезона 2022 года. «Рубин» (1) — на 10-м месте. По итогам прошлого сезона женская команда «Локомотива» впервые стала чемпионом России.