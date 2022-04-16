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«Уфа» вырвала ничью у ЦСКА на 95-й минуте

«Уфа» вырвала ничью у ЦСКА на 95-й минуте
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Сегодня, 16 апреля, состоялся матч «Уфа» — ЦСКА. Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на центральном стадионе города Уфы. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Встреча завершилась ничейным исходом – 1:1.

Игра прошла при территориальном преимуществе московского ЦСКА. На 89-й минуте забил защитник армейцев Марио Фернандес. В компенсированное время счёт сравнял защитник «Уфы» Алексей Никитин.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Помогали ему ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Иван Абросимов (Санкт-Петербург).

Московский ЦСКА набрал 44 очка в 25 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (22) — на 14-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).

Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
16 апреля 2022, суббота. 14:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Фернандес – 89'   1:1 Никитин – 90'
Комментарии
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