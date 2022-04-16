«Уфа» вырвала ничью у ЦСКА на 95-й минуте

Сегодня, 16 апреля, состоялся матч «Уфа» — ЦСКА. Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на центральном стадионе города Уфы. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Встреча завершилась ничейным исходом – 1:1.
Игра прошла при территориальном преимуществе московского ЦСКА. На 89-й минуте забил защитник армейцев Марио Фернандес. В компенсированное время счёт сравнял защитник «Уфы» Алексей Никитин.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Помогали ему ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Иван Абросимов (Санкт-Петербург).
Московский ЦСКА набрал 44 очка в 25 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (22) — на 14-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).
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