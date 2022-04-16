Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Масалитин — о ничьей с «Уфой»: очередная невнятная игра ЦСКА — ни скорости, ни мысли

Масалитин — о ничьей с «Уфой»: очередная невнятная игра ЦСКА — ни скорости, ни мысли
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился эмоциями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:1).

«Очередная невнятная игра ЦСКА. Всё было очень академично, не было ни скорости, ни мысли впереди. Сзади ещё более-менее справлялись, «Уфа» имела в основном моменты со стандартов. Но и ЦСКА впереди особо ничего не создавал. Средняя игра на средних скоростях.

Мог ЦСКА выжать максимум из этого матча? Вроде и забили, но в конце растеряли всё, что могли, и пропустили. Никитин провёл хороший матч. У ЦСКА, конечно, уже третий матч плохо с организацией игры. Если сзади ещё как-то наладили, то впереди — одно расстройство», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Новость по теме
«Уфа» вырвала ничью у ЦСКА на 95-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022