Масалитин — о ничьей с «Уфой»: очередная невнятная игра ЦСКА — ни скорости, ни мысли
Поделиться
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился эмоциями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:1).
«Очередная невнятная игра ЦСКА. Всё было очень академично, не было ни скорости, ни мысли впереди. Сзади ещё более-менее справлялись, «Уфа» имела в основном моменты со стандартов. Но и ЦСКА впереди особо ничего не создавал. Средняя игра на средних скоростях.
Мог ЦСКА выжать максимум из этого матча? Вроде и забили, но в конце растеряли всё, что могли, и пропустили. Никитин провёл хороший матч. У ЦСКА, конечно, уже третий матч плохо с организацией игры. Если сзади ещё как-то наладили, то впереди — одно расстройство», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Новость по теме«Уфа» вырвала ничью у ЦСКА на 95-й минуте
Комментарии
- 16 апреля 2022
-
17:17
-
17:16
-
17:14
-
17:12
-
17:08
-
17:04
-
16:52
-
16:44
-
16:43
-
16:37
-
16:33
-
16:26
-
16:14
-
16:11
-
16:00
-
15:57
-
15:55
-
15:38
-
15:27
-
15:15
-
15:04
-
14:52
-
14:44
-
14:41
-
14:30
-
14:28
-
14:21
-
14:14
-
14:06
-
14:00
-
13:42
-
13:39
-
13:30
-
13:30
-
13:28
Партнерский контент