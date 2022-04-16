Чанов — о ничьей ЦСКА с «Уфой»: ёлки-палки! Это же 700-й матч Акинфеева. Я расстроился

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал результат матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:1).

«Ёлки-палки! 700-й матч для Акинфеева всё-таки. Я расстроился. Нужно находиться в команде, чтобы говорить, что там происходит. Может быть, просто неудача. Не хочется ничего придумывать. Что касается Акинфеева, на таком уровне столько матчей! Это большой мастер среди нас. Всё доказано! По сути дела, все вратарские рекорды сейчас у него. Нет сомнений в том, что он будет побеждать дальше вместе с ЦСКА. Будем двигаться», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Московский ЦСКА набрал 44 очка в 25 встречах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (22) — на 14-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).