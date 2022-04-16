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«Тоттенхэм» проиграл «Брайтону» в домашнем матче АПЛ

«Тоттенхэм» проиграл «Брайтону» в домашнем матче АПЛ
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В матче 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол на 90-й минуте забил нападающий «Брайтона» Леандро Троссард. Главный арбитр Крейг Поусон показал в этой встрече шесть жёлтых карточек. Три предупреждения получили футболисты «Тоттенхэма» Деян Кулушевски, Родриго Бентанкур и Эмерсон. Ещё три жёлтые карточки — на счету игроков «Брайтона» Энока Мвепу, Ива Биссума и Роберта Санчеса.

«Брайтон» набрал 40 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Тоттенхэм» (57) — на четвёртом месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (74).

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
16 апреля 2022, суббота. 14:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Троссард – 90'
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