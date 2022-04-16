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Газизов: рад, что «Уфа» не бросила играть после тяжёлого удара. Ничья с ЦСКА закономерна

Газизов: рад, что «Уфа» не бросила играть после тяжёлого удара. Ничья с ЦСКА закономерна
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о ничейном исходе в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1).

«И ЦСКА в конце забил, и мы не бросили играть после тяжёлого удара. Очень рад этому. При такой игре было непросто. Ребята молодцы, хотели забить и забили. Большое спасибо болельщикам, пришли в холодную погоду, глава республики тоже нас поддерживал. Ничья — закономерный результат.

Следующая игра с «Уралом» — она будет самая важная. И так к каждой игре. Вера, что останемся в РПЛ, живёт в нас. Иначе зачем это всё было бы нужно?» — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Московский ЦСКА набрал 44 очка в 25 встречах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (22) — на 14-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).

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