Гришин: ничья с «Уфой» равносильна поражению для ЦСКА. Видно, есть маленький спад

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал результат матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:1).

«ЦСКА боролся за первое-второе место с «Динамо» и «Зенитом». Но три последние игры с аутсайдерами откинули армейцев немножко назад. Они, скорее всего, будут бороться за третье место с «Сочи», «Краснодаром» и другими. Поэтому эта ничья для армейцев сегодня равносильна поражению.



Видно, что есть какой-то маленький спад. Все рассчитывали, что ЦСКА завоюет девять очков, но не получилось. В итоге всего два — это мало. Надо выигрывать все игры и занимать хотя бы третье место. Хотя есть игра с «Динамо». Можно будет ещё побороться за вторую строчку», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.