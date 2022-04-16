Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин: ничья с «Уфой» равносильна поражению для ЦСКА. Видно, есть маленький спад

Гришин: ничья с «Уфой» равносильна поражению для ЦСКА. Видно, есть маленький спад
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал результат матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:1).

«ЦСКА боролся за первое-второе место с «Динамо» и «Зенитом». Но три последние игры с аутсайдерами откинули армейцев немножко назад. Они, скорее всего, будут бороться за третье место с «Сочи», «Краснодаром» и другими. Поэтому эта ничья для армейцев сегодня равносильна поражению.

Видно, что есть какой-то маленький спад. Все рассчитывали, что ЦСКА завоюет девять очков, но не получилось. В итоге всего два — это мало. Надо выигрывать все игры и занимать хотя бы третье место. Хотя есть игра с «Динамо». Можно будет ещё побороться за вторую строчку», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Новость по теме
Алексей Березуцкий прокомментировал результат матча «Уфа» — ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022