Гришин: ничья с «Уфой» равносильна поражению для ЦСКА. Видно, есть маленький спад
Поделиться
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал результат матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:1).
«ЦСКА боролся за первое-второе место с «Динамо» и «Зенитом». Но три последние игры с аутсайдерами откинули армейцев немножко назад. Они, скорее всего, будут бороться за третье место с «Сочи», «Краснодаром» и другими. Поэтому эта ничья для армейцев сегодня равносильна поражению.
Видно, что есть какой-то маленький спад. Все рассчитывали, что ЦСКА завоюет девять очков, но не получилось. В итоге всего два — это мало. Надо выигрывать все игры и занимать хотя бы третье место. Хотя есть игра с «Динамо». Можно будет ещё побороться за вторую строчку», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Новость по темеАлексей Березуцкий прокомментировал результат матча «Уфа» — ЦСКА
Комментарии
- 16 апреля 2022
-
17:17
-
17:16
-
17:14
-
17:12
-
17:08
-
17:04
-
16:52
-
16:44
-
16:43
-
16:37
-
16:33
-
16:26
-
16:14
-
16:11
-
16:00
-
15:57
-
15:55
-
15:38
-
15:27
-
15:15
-
15:04
-
14:52
-
14:44
-
14:41
-
14:30
-
14:28
-
14:21
-
14:14
-
14:06
-
14:00
-
13:42
-
13:39
-
13:30
-
13:30
-
13:28
Партнерский контент