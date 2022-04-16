«Зенит» — «Урал»: Алберто удвоил преимущество хозяев

Сегодня, 16 апреля, проходит матч «Зенит» — «Урал». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проводится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Урал».



На 37-й минуте отличился нападающий хозяев Юри Алберто, ему ассистировал Малком. Ранее, на 12-й минуте, забил полузащитник «Зенита» Клаудиньо.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Помогают ему ассистенты Илья Елеференко (Москва) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервный рефери — Артём Смолин (Великий Устюг).



«Зенит» набрал 52 очка в 24 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (21) — на 14-м месте. В тройку лидеров соревнований входят московские клубы «Динамо» (52) и ЦСКА (43).