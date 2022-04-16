«Эльче» разгромил «Мальорку» в матче 32-го тура Примеры

Сегодня, 16 апреля, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче в рамках 32-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Эльче» принимал «Мальорку». Хозяева одержали победу – 3:0.



Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 42-й минуте отличился защитник Хоан Мохика, ему ассистировал Фидель Чавес.

Мохика выводит «Эльче» вперёд:

На 58-й минуте преимущество «Эльче» удвоил защитник Педро Бигас, голевой пас отдал Чавес.

Гол Бигаса:

На 81-й минуте автогол забил полузащитник «Мальорки» Ли Кан Ин.

Ли Кан Ин забивает в свои ворота:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Санчес Мартинес. Ему помогали ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный рефери – Хуан Антонио Кампос Салинас.



После 32 туров испанской Примеры «Эльче» располагается на 13-м месте в таблице, набрав 35 очков. «Мальорка» (29) – на 17-й строчке.