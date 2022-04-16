Дортмундская «Боруссия» за 14 минут забила пять мячей в ворота «Вольфсбурга»

Сегодня, 16 апреля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде в рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 местная «Боруссия» принимает «Вольфсбург». В данный момент идёт второй тайм, «шмели» громят гостей со счётом 5:0.
Все пять мячей дортмундской «Боруссии» были забиты в первом тайме, более того, хозяева забили все голы за 14 минут.
На 24-й минуте счёт открыл защитник Том Роте, ему ассистировал Юлиан Брандт. Через две минуты преимущество «шмелей» удвоил полузащитник Аксель Витсель, голевой пас отдал Эрлинг Холанд. На 28-й минуте защитник Мануэль Аканджи довёл счёт до разгромного, результативную передачу оформил Марко Ройс.
На 35-й минуте после паса Мариуса Вульфа забил хавбек Эмре Джан. Через три минуты результативный удар нанёс Холанд, передачу оформил Ройс.
После 29 сыгранных туров «Боруссия» (Дортмунд) идёт на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 60 очков. «Вольфсбург» (34) – на 13-й строчке.
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