«Спартак» — «Рубин»: Умяров, Хлусевич и Чернов — в стартовом составе хозяев

Сегодня, 16 апреля, в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве встретятся «Спартак» и «Рубин». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Спартак»: Максименко, Чернов, Джикия, Жиго, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Умяров, Мозес, Соболев, Николсон.
Запасные: Алексеев, Свинов, Рассказов, Литвинов, Кофрие, Классен, Бакаев З., Маркитесов, Пруцев, Денисов, Мартинс Перейра, Шитов.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев, Зуев, Ломовицкий, Бакаев С., Мусаев, Самошников, Лисакович.
Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Кучаев, Михайлов, Фаттахов, Апшацев, Климов, Онугха, Кузнецов.
Главным арбитром матча назначен Павел Кукуян. Помогать ему будут Андрей Гурбанов и Максим Перезва, судьи VAR — Кирилл Левников и Алексей Стипиди.
Встреча «Спартак» — «Рубин» начнётся в 19:00 мск.
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