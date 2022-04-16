«Алания» разгромила дома «Томь» в матче 33-го тура ФНЛ
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Сегодня, 16 апреля, на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном в рамках 33-го тура Футбольной национальной лиги «Алания» принимала «Томь». Хозяева одержали победу, счёт – 3:0.
Счёт был открыт во втором тайме. На 56-й минуте отличился нападающий Ислам Машуков. На 66-й минуте преимущество «Алании» удвоил форвард Батраз Хадарцев. Через три минуты нападающий Батраз Гурциев довёл счёт до разгромного.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Алексей Амелин. Ему помогали ассистенты Игорь Князев и Алексей Линкин.
После 33 сыгранных туров «Алания» располагается на шестом месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 55 очков. «Томь» с 41 очком находится на 13-й строчке. Лидирует в соревнованиях «Оренбург», у него 65 очков.
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