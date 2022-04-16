Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Алания» разгромила дома «Томь» в матче 33-го тура ФНЛ

«Алания» разгромила дома «Томь» в матче 33-го тура ФНЛ
Комментарии

Сегодня, 16 апреля, на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном в рамках 33-го тура Футбольной национальной лиги «Алания» принимала «Томь». Хозяева одержали победу, счёт – 3:0.

Счёт был открыт во втором тайме. На 56-й минуте отличился нападающий Ислам Машуков. На 66-й минуте преимущество «Алании» удвоил форвард Батраз Хадарцев. Через три минуты нападающий Батраз Гурциев довёл счёт до разгромного.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Алексей Амелин. Ему помогали ассистенты Игорь Князев и Алексей Линкин.

После 33 сыгранных туров «Алания» располагается на шестом месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 55 очков. «Томь» с 41 очком находится на 13-й строчке. Лидирует в соревнованиях «Оренбург», у него 65 очков.

ФНЛ - Первый дивизион. 33-й тур
16 апреля 2022, суббота. 16:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
3 : 0
Томь
Томск
1:0 Машуков – 55'   2:0 Хадарцев – 66'   3:0 Гурциев – 69'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022