«Алания» разгромила дома «Томь» в матче 33-го тура ФНЛ

Сегодня, 16 апреля, на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном в рамках 33-го тура Футбольной национальной лиги «Алания» принимала «Томь». Хозяева одержали победу, счёт – 3:0.



Счёт был открыт во втором тайме. На 56-й минуте отличился нападающий Ислам Машуков. На 66-й минуте преимущество «Алании» удвоил форвард Батраз Хадарцев. Через три минуты нападающий Батраз Гурциев довёл счёт до разгромного.



Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Алексей Амелин. Ему помогали ассистенты Игорь Князев и Алексей Линкин.



После 33 сыгранных туров «Алания» располагается на шестом месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 55 очков. «Томь» с 41 очком находится на 13-й строчке. Лидирует в соревнованиях «Оренбург», у него 65 очков.