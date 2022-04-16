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«Спартак» — «Рубин». Платная прямая трансляция
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18:30 Мск
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Слуцкий объяснил причину нахождения травмированного Кучаева на скамейке «Рубина»

Слуцкий объяснил причину нахождения травмированного Кучаева на скамейке «Рубина»
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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий сказал, что полузащитник команды Константин Кучаев не сможет принять участие в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

«У Константина Кучаева повреждение, он не может сегодня сыграть. Его нахождение в заявке? Это так, чтобы его не гонять на трибуну. Кучаев не сможет принять участия в матче», — рассказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

Главным арбитром матча назначен Павел Кукуян. Помогать ему будут Андрей Гурбанов и Максим Перезва, судьи VAR — Кирилл Левников и Алексей Стипиди.

Встреча 25-го тура чемпионата России «Спартак» — «Рубин» начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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