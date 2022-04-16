Артём Дзюба впервые в 2022 году забил в РПЛ, прервав восьмиматчевую безголевую серию

Сегодня, 16 апреля, во время матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» — «Урал» (3:1) забил нападающий сине-бело-голубых Артём Дзюба. Форвард отличился на 78-й минуте встречи, ему ассистировал Юри Алберто.
Отметим, что это первый гол нападающего в чемпионате России в 2022 году. Дзюба прервал восьмиматчевую безголевую серию в РПЛ. В последний раз до этого форвард забивал в 15-м туре в ворота «Нижнего Новгорода» (5:1). Тогда Дзюба сделал хет-трик.
В 24 матчах чемпионата России сезона-2021/2022 Дзюба забил 11 голов и отдал семь результативных передач.
«Зенит» набрал 55 очков в 25 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (21) — на 15-м месте. В тройку лидеров соревнований входят московские клубы «Динамо» (52) и ЦСКА (43).
- 16 апреля 2022
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