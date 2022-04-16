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«Боруссия» (Дортмунд) разгромила «Вольфсбург» со счётом 6:1 в матче 30-го тура Бундеслиги

«Боруссия» (Дортмунд) разгромила «Вольфсбург» со счётом 6:1 в матче 30-го тура Бундеслиги
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Сегодня, 16 апреля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде в рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 местная «Боруссия» принимала «Вольфсбург». Хозяева одержали разгромную победу, счёт — 6:1.

На 24-й минуте счёт открыл защитник Том Роте, ему ассистировал Юлиан Брандт. Через две минуты преимущество «шмелей» удвоил полузащитник Аксель Витсель, голевой пас отдал Эрлинг Холанд. На 28-й минуте защитник Мануэль Аканджи довёл счёт до разгромного, результативную передачу оформил Марко Ройс.

На 35-й минуте после паса Мариуса Вульфа забил хавбек Эмре Джан. Через три минуты результативный удар нанёс Холанд, передачу оформил Ройс. На 54-й минуте Холанд сделал дубль, голевой пас отдал Брандт. На 82-й минуте один мяч отыграл защитник гостей Ридли Баку.

После 30 сыгранных туров «Боруссия» (Дортмунд) идёт на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 63 очка. «Вольфсбург» (34) – на 13-й строчке.

Германия - Бундеслига. 30-й тур
16 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
6 : 1
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 Роте – 24'   2:0 Витсель – 26'   3:0 Аканджи – 28'   4:0 Джан – 35'   5:0 Холанд – 38'   6:0 Холанд – 54'   6:1 Баку – 82'
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