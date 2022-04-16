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Стукалов: «Уфа» практически весь матч не давала ЦСКА создать моменты у своих ворот

Стукалов: «Уфа» практически весь матч не давала ЦСКА создать моменты у своих ворот
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвёл итоги матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1).

«В принципе, тот план, который мы выбрали на игру, работал. На протяжении всего матча не дали атаке ЦСКА практически ничего создать у наших ворот. В концовке понимали, что по исполнению стандартных положений Языджи, наверное, один из лучших сейчас. Плюс вышел Заболотный, вышел Фукс. Мы явно стали проигрывать в росте. К сожалению, мы эти замены должны были делать раньше, а так получилась какая-то суета, неправильно расставились и пропустили гол. Я не могу сейчас сказать, кто прав, кто виноват, но виноваты, наверное, все.

То, что в конце мы отыгрались, — это заслуга ребят. На поле была команда, которая боролась за каждый мяч, и я им благодарен, что в концовке мы не опустили руки, всё-таки забили этот гол», — приводит слова Стукалова пресс-служба «Уфы» на официальном сайте.

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