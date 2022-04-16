«Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич» благодаря хет-трику Роналду

Сегодня, 16 апреля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» принимал «Норвич Сити». Хозяева одержали победу – 3:2.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 7-й минуте отличился нападающий «МЮ» Криштиану Роналду, ему ассистировал Энтони Эланга. На 32-й минуте Роналду оформил дубль, голевой пас отдал Бруну Фернандеш. В добавленное ко второму тайму время полузащитник «Норвича» Киран Дауэлл сократил отставание своей команды в счёте.
На 52-й минуте счёт сравнял форвард «канареек» Теэму Пукки. На 76-й минуте Роналду оформил хет-трик, забив со штрафного.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Помогали ему ассистенты Саймон Бэк и Эдриан Холмс. Резервный рефери — Джонатан Мосс.
«Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка в 32 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич Сити» (21) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (74).
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