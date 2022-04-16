Широков: вишенка на торте — взять титул в Москве. Чтобы узнали, что за команда «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков считает, что команда из Санкт-Петербурга удержит преимущество перед соперниками и сохранит титул чемпиона Российской Премьер-Лиги.



«Удержит ли «Зенит» лидерство в оставшихся турах, где матчи с «Краснодаром», «Локо» и «Спартаком»? «Зенит» прекрасно знает, как играть эти матчи. Наверное, будет тяжело, но они знают, как выигрывать эти матчи. Вишенка на торте — взять титул в Москве. Чтобы узнали, что за команда «Зенит». Вот и узнают», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» набрал 55 очков в 25 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В тройку лидеров соревнований входят московские клубы «Динамо» (52) и ЦСКА (43).