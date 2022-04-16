Роман Широков: «Зенит» заслуженно обыграл «Урал», притом не прилагая каких-то особых сил
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал результат матча 25-го тура «Зенит» — «Урал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Благодаря этому успеху «Зенит» вновь стал единоличным лидером РПЛ. Он опережает «Динамо» на три очка.
«Зенит» одержал победу с явным преимуществом. Был отрезок в первом тайме, когда стали нехотя играть, но потом забили второй гол. Второй тайм уже более собранно провели. Думаю, абсолютно заслуженная победа, притом не прилагая каких-то особых сил. «Зенит», конечно, может и должен играть быстрее и лучше. Однако им главное было взять три очка, чего они и добились», — сказал Роман Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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