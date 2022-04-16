«Важно с первых минут показать, кто в доме хозяин». Радченко — о матче «Зенит» — «Урал»

Бывший форвард «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 25-го тура РПЛ с «Уралом». Встреча закончилась со счётом 3:1.



«Результат, наверное, ожидаемый. «Зенит» очень здорово начал. Было важно с первых минут показать, кто в доме хозяин. Что касается гола Дзюбы, то он молодец, всегда заряжен. Очень важный мяч для Артёма, была долгая сухая серия. Конечно, эмоционально это придаст сил.



Что касается чемпионства, то будет разыграно много очков. Всё ещё может быть. Но «Зенит» показывает чемпионскую игру», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Зенит» набрал 55 очков в 25 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (21) — на 15-м месте. В тройку лидеров соревнований входят московские клубы «Динамо» (52) и ЦСКА (43).