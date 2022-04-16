«Есть пища для размышлений». Семак — о победе «Зенита» в матче с «Уралом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу команды из Санкт-Петербурга над «Уралом» (3:1) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Поздравляю игроков и болельщиков с победой! Важные три очка. Абсолютно заслуженные. Игра по качеству была немного рваная. Отрезками мы демонстрировали хороший футбол, который нравится болельщикам. В каких-то моментах — сбавляли обороты, не хватало движения и агрессии. Есть пища для размышлений. Неплохой матч, будем двигаться дальше», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Зенит» набрал 55 очков в 25 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (21) — на 15-м месте. В тройку лидеров соревнований входят московские клубы «Динамо» (52) и ЦСКА (43).