«Спартак» — «Рубин»: Владислав Игнатьев вывел гостей вперёд

Сегодня, 16 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» принимает «Рубин».
Счёт был открыт в первом тайме. На 30-й минуте отличился полузащитник гостей Владислав Игнатьев, ему ассистировал Александр Зуев.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Рубин».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ему ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Андрей Губанов (Краснодар). Резервный рефери — Максим Перезва (Раменское).
Московский «Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (25) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
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