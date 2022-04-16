Михаил Кержаков: доминировали всю игру с «Уралом», но, как обычно, счёт 3:0 нас расслабил

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал результат матча 25-го тура РПЛ с «Уралом». Встреча закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:1. Единственный мяч они пропустили в концовке.



«Мы доминировали практически всю игру, но счёт 3:0 нас, как обычно, расслабил. Эпизод с пропущенным голом? Просто не дотянулся. Почему не ожидал, просто соперник хорошо пробил», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Зенит» набрал 55 очков в 25 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (21) — на 15-м месте. В тройку лидеров соревнований входят московские клубы «Динамо» (52) и ЦСКА (43).

Далее «Зениту» предстоит провести матч 1/4 финала Кубка России с «Аланией».