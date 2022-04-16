Нуралы Алип высказался о своём будущем в «Зените»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал победу над «Уралом» (3:1) в 25-м туре РПЛ и высказался о своём будущем в команде из Санкт-Петербурга.
«Хочу поблагодарить тренерский штаб, что доверили сегодня сыграть в основе. Спасибо игрокам, что поддержали в начале матча. Рад, что помог команде выиграть 3:1. Контратаки у соперника были самыми опасными. С Чистяковым договорились: он сзади страхует, я спереди. Получилось, ну ему досталось. Самое главное — победа.
Двигаемся дальше. Следующий матч кубковый, задача выиграть, а дальше игра с «Краснодаром». Когда узнал, что буду в основе? За два дня наигрывали, до этого не думал, что в составе буду. Вчера тренер назвал окончательный состав. О своём будущем пока не знаю, конечно, хочу остаться, но это решает руководство», — передаёт слова Алипа корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
- 16 апреля 2022
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