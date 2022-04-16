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Сергей Семак: только в одном сезоне при мне у «Зенита» был большой отрыв в РПЛ

Сергей Семак: только в одном сезоне при мне у «Зенита» был большой отрыв в РПЛ
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Это четвёртый год моего пребывания на посту главного тренера. Только в одном сезоне отрыв был большой, остальные сезоны — плюс-минус был похожий отрыв. Сейчас начинается решающее время для выявления команды, которая наиболее достойна стать чемпионом. Будем стараться оказаться именно ею. А там — как сложится», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Зенит» набрал 55 очков в 25 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В тройку лидеров соревнований входят московские клубы «Динамо» (52) и ЦСКА (43).

Клуб из Санкт-Петербурга становился чемпионом России последние три сезона.

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