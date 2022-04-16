Сергей Семак: только в одном сезоне при мне у «Зенита» был большой отрыв в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.
«Это четвёртый год моего пребывания на посту главного тренера. Только в одном сезоне отрыв был большой, остальные сезоны — плюс-минус был похожий отрыв. Сейчас начинается решающее время для выявления команды, которая наиболее достойна стать чемпионом. Будем стараться оказаться именно ею. А там — как сложится», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
«Зенит» набрал 55 очков в 25 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В тройку лидеров соревнований входят московские клубы «Динамо» (52) и ЦСКА (43).
Клуб из Санкт-Петербурга становился чемпионом России последние три сезона.
- 16 апреля 2022
-
20:27
-
20:25
-
20:22
-
20:13
-
20:11
-
20:10
-
20:06
-
20:01
-
19:59
-
19:53
-
19:47
-
19:45
-
19:39
-
19:35
-
19:33
-
19:27
-
19:25
-
19:23
-
19:20
-
19:15
-
19:08
-
19:00
-
18:58
-
18:56
-
18:55
-
18:54
-
18:46
-
18:46
-
18:45
-
18:39
-
18:37
-
18:37
-
18:29
-
18:28
-
18:27