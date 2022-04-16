Никита Чернов рассказал, чего «Спартаку» не хватило в первом тайме матча с «Рубином»

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился эмоциями от проведённого первого тайма в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (0:1).

«Создаём моменты, возможно, не хватает последнего паса. Рубин играет на контратаках, а мы хотим больше атаковать, большими силами уходим вперёд. У них много пространства, будем играть плотнее и изменим ситуацию», — рассказал Чернов в эфире телеканала «Матч Премьер».



Гости ведут в матче после точного удара Владислава Игнатьева.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ему ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Андрей Губанов (Краснодар). Резервный рефери — Максим Перезва (Раменское).



Московский «Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (25) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).