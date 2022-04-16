Канчельскис: Дзюба в 50 лет будет сидеть и думать: «А кто больше меня забьёт?» Никто
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе, который отличился в матче 25-го тура РПЛ с «Уралом» (3:1).
«Что касается первого гола Дзюбы в 2022-м году в РПЛ, то его не прорвало, он и так лучший бомбардир. Дзюбе уже нечего доказывать — он стал лучшим бомбардиром российского чемпионата. Не думаю, что он потерял мотивацию. Терять мотивацию не нужно, и это неправильно.
Я прекрасно понимаю Дзюбу. Он будет в 50 лет сидеть, и смотреть, и думать: «А кто больше забьёт?» Никто. Пока Дзюба лучший, и ничего об этом не скажешь. Всё очевидно. Что бы мы там ни говорили, какой Дзюба, он — лучший бомбардир», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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