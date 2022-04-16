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Юри Алберто: не назову матч с «Уралом» грубым, но и по лицу доставалось, и по ногам

Юри Алберто: не назову матч с «Уралом» грубым, но и по лицу доставалось, и по ногам
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Нападающий «Зенита» Юри Алберто прокомментировал победу своей команды над «Уралом» (3:1) в 25-м туре чемпионата России.

«Я счастлив, что сегодня мы смогли сделать этот шаг. Ещё на один матч приблизились к итоговой победе. Команда провела хорошую игру, доволен тем, что смог забить. Сейчас важно отдохнуть и настраиваться на Кубок, очень важная игра впереди.

Матч был очень контактным, не назову его грубым, но и по лицу доставалось, и по ногам. Не только Чистякову и мне, в моменте с Сергеевым во втором тайме, когда он упал в штрафной после контакта, вполне могли назначить пенальти. Но все игры непростые, все команды борются, «Урал» — не исключение. Несмотря на всю жёсткость сегодняшней игры, очень рад, что мы смогли победить», — передаёт слова Алберто корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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