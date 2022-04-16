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Андрей Канчельскис: вы хотели, чтобы «Зенит» дома проиграл «Уралу»? Это нереально

Андрей Канчельскис: вы хотели, чтобы «Зенит» дома проиграл «Уралу»? Это нереально
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал результат матча 25-го тура РПЛ «Зенит» — «Урал». Встреча закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:1.

«Зенит» по делу обыграл «Урал». По делу борются за первое место. Здесь всё очевидно. Вы хотели, чтобы «Зенит» дома проиграл «Уралу»? Это нереально. Конечно, хотелось бы, чтобы с «Уралом» какая-то интрига таилась. Но «Зенит» победил и будет чемпионом», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» набрал 55 очков в 25 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (21) — на 15-м месте. В тройку лидеров соревнований входят московские клубы «Динамо» (52) и ЦСКА (43).

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