Канчельскис: буду рад, если «Динамо» возьмёт золото. Но давайте честно — победит «Зенит»

Бывший российский нападающий Андрей Канчельскис считает, что «Зенит» не упустит своего преимущества в борьбе за чемпионство в РПЛ.
«Динамо» — молодцы. Я за них переживаю. Дай бог, что они дожмут. Но всё-таки три очка — это преимущество и догонять всегда сложно. Я думаю, что «Зенит» победит.
Что касается предстоящих матчей с «Краснодаром», «Локомотивом» и «Спартаком», то надеемся на «Краснодар», но там ситуация сложная. В «Спартаке» всегда был бардак. В любом случае «Спартак» есть «Спартак» — это дерби, и хотелось бы, чтобы они дали бой. Но давайте будем честны, «Зенит» победит в этой гонке. Пять игр впереди, ну проиграют одну — о'кей.
«Динамо» тоже не железо. Как говорил в своё время Валерий Васильевич Лобановский: «Железо тоже иногда ломается». Я буду очень рад, если «Динамо» выиграет чемпионат. Но «Зенит» победит», — рассказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 16 апреля 2022
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