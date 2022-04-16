Юри Алберто рассказал, что означает празднование гола с поцелуем запястья

Нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал о своём необычном праздновании забитых голов.
«После каждого своего забитого мяча повторяю всегда такой ритуал: целую запястье, на котором написано имя моей маленькой дочки. Сегодняшний гол не стал исключением — я поцеловал имя, которое набито на руке, и отправил сердечки, потому что я по ней очень скучаю и она в Бразилии.
Сколько ещё планирую вместить наград, помимо двух за лучшего игрока матча? Это уже третья награда: первая была в Кубке, сейчас — в РПЛ. Рассчитываю продолжать получать их, поэтому, вероятно, однажды потребуется шкаф побольше.
На каждую игру у нас и наших соперников есть определённый план и стратегия. Важно начинать и заканчивать игру хорошо. Но самое важное — итоговый результат. Я доволен, что сегодня при таком насыщенном начале игры мы смогли так же хорошо её закончить», — передаёт слова Алберто корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
- 16 апреля 2022
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