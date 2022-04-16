Криштиану Роналду забивает минимум 20 голов за клуб в 16 сезонах подряд

Сегодня, 16 апреля, во время матча 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити» (3:2) нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду оформил хет-трик. Теперь на счету португальца 21 гол за «МЮ» во всех турнирах в нынешнем сезоне.
Как сообщает Squawka, Роналду забивает минимум 20 мячей на клубном уровне в 16 сезонах подряд.
Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги португалец сыграл в 25 матчах, в которых забил 15 голов и отдал три результативные передачи.
После 32 сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» располагается на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 54 очка. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (74).
- 16 апреля 2022
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