И. Федотов: судья правильно показал жёлтую Бакаеву за симуляцию. Что он бегал и показывал?

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение судьи Павла Кукуяна показать жёлтую карточку полузащитнику «Спартака» Зелимхану Бакаеву за симуляцию в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».

«Кукуян правильно показал жёлтую карточку Бакаеву за симуляцию. Что он бегал и показывал? Я вообще не увидел контакта ни с одного из повторов», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Помогают Кукуяну ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Андрей Губанов (Краснодар). Резервный рефери — Максим Перезва (Раменское).



Московский «Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (25) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).

