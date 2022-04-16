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«Спартак» — «Рубин»: Соболев сравнял счёт в матче

«Спартак» — «Рубин»: Соболев сравнял счёт в матче
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Сегодня, 16 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» принимает «Рубин».

На 69-й минуте ответный мяч забил нападающий «Спартака» Александр Соболев. Ранее, на 30-й минуте, отличился полузащитник гостей Владислав Игнатьев, ему ассистировал Александр Зуев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Рубин».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ему ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Андрей Губанов (Краснодар). Резервный рефери — Максим Перезва (Раменское).

Московский «Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (25) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).

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