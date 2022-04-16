Форвард «Спартака» Соболев забил первый мяч с ноября 2021 года

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отметился забитым голом в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».

Для Соболева этот гол стал первым в 2022 году. В последний раз футболист забивал в игре 16-го тура чемпионата России с «Уфой» (1:1), которая прошла 29 ноября 2021 года. Всего в нынешнем сезоне на счету Соболева девять голов и пять результативных передач в 29 матчах.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ему ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Андрей Губанов (Краснодар). Резервный рефери — Максим Перезва (Раменское).



Московский «Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (25) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).