Форвард «Спартака» Соболев забил первый мяч с ноября 2021 года

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отметился забитым голом в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».
Для Соболева этот гол стал первым в 2022 году. В последний раз футболист забивал в игре 16-го тура чемпионата России с «Уфой» (1:1), которая прошла 29 ноября 2021 года. Всего в нынешнем сезоне на счету Соболева девять голов и пять результативных передач в 29 матчах.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ему ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Андрей Губанов (Краснодар). Резервный рефери — Максим Перезва (Раменское).
Московский «Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (25) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
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