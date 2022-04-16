Заболотный объяснил причины сложностей ЦСКА в матчах с аутсайдерами

Форвард ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал результат матча 25-го тура РПЛ с «Уфой». Встреча закончилась со счётом 1:1. Нападающий армейцев посетовал на оборонительную стратегию игры соперника.

«Здесь всегда приятно играть, хорошие воспоминания о выступлениях за «Уфу», но, к сожалению, сегодня концовочку упустили и увозим только одно очко.

Есть объяснение, почему неудачно играем с командами из нижней части турнирной таблицы? Думаю, что команды против нас хорошо обороняются, очень организованно, поэтому тяжеловато взламывать такие насыщенные обороны. Но мы работаем на тренировках, видите, как сегодня получилось, мы первые забили, но, к сожалению, не удержали игру. Это футбол, будем готовиться к следующей игре, она не менее важна, чем эта», — цитирует Заболотного «Молодёжная газета».