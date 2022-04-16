Слуцкий назвал «Рубин» самой пострадавшей стороной РПЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1).

«Мы и до этого матча выглядели достойно. Где-то не везло, где-то не хватало скамейки. Мы самая пострадавшая сторона в РПЛ. Крайне удивляют разговоры, что спортивный принцип не нарушен. Очень тяжело перестроить игру команды по ходу сезона, когда уходит столько игроков. Для нас любое очко сродни мини-победе. Пацаны проходят тест за тестом и в боевых условиях.

В контрольных матчах на сборах мы и представить не могли, что будет такой вариант состава. Мы очень много работаем, но вынуждены бесконечно лечить игроков и восстанавливать их», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.